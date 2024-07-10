Советские копейки могут приносить доход: на аукционе выставили редкую монету

На аукционе Violity выставили на продажу 5 копеек 1979 года чеканки. Лот оценен в 35 тысяч гривен. Особенность этой монеты заключается в ее редком штемпеле.
"Маленькая звезда встречается очень редко", - отмечает продавец. Он также предупреждает, что на монете есть "незначительные следы времени, эрозия".
Ценность монеты заключается в использовании штемпеля Ф71, который применяли с 1961 года. Характеристики редкой монеты:
- Между вторым и третьим нижними правыми витками ленты находятся семь стеблей.
- Буква "Р" смещена вправо, находясь под соединительным витком ленты.
- Срезы стеблей не соединены между собой линиями.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.