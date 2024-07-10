Советские копейки могут приносить доход: на аукционе выставили редкую монету

Некоторые монеты времен СССР могут стать источником неплохого дохода для своих владельцев.

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На аукционе Violity выставили на продажу 5 копеек 1979 года чеканки. Лот оценен в 35 тысяч гривен. Особенность этой монеты заключается в ее редком штемпеле.

"Маленькая звезда встречается очень редко", - отмечает продавец. Он также предупреждает, что на монете есть "незначительные следы времени, эрозия".

Ценность монеты заключается в использовании штемпеля Ф71, который применяли с 1961 года. Характеристики редкой монеты:

- Между вторым и третьим нижними правыми витками ленты находятся семь стеблей.

- Буква "Р" смещена вправо, находясь под соединительным витком ленты.

- Срезы стеблей не соединены между собой линиями.

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