Пенсии могут сократить: в Пенсионном фонде объяснили, в каких случаях

Пенсионер должен сообщать о трудоустройстве или увольнении, а также регистрации или закрытии ФЛП.

Пенсионный фонд имеет право снизить пенсионные выплаты на 20% в случае, если пенсионер устроится на работу и не сообщит об этом ПФУ.

Пенсионер обязан сообщать о трудоустройстве или увольнении, а также регистрации или закрытии ФЛП. Это предусмотрено ч. 2 ст. 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Это важно, поскольку после известия об увольнении пенсионеры получают возможность начисления дополнительных выплат и повышений, предоставляемых только неработающим лицам. К примеру, перерасчет пенсии в связи с увеличением прожиточного минимума.

Также, если речь идет о пенсионерах, вышедших на пенсию по выслуге лет, в случае трудоустройства на работу, которая дала право на такую ​​пенсию, выплаты прекращают.

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