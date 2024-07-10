Штраф за необновление данных не будут выписывать только тем, кто уточнил учетные данные после 18 мая – представитель ТЦК

Мужчины, которые ходили уточнять данные в ТЦК до 18 мая, должны были провести такое уточнение и после 18 мая, иначе получат штраф – пресс-секретарь ТЦК.

Военно-учетный документ в электронной форме не заменяет бумажной версии, а имеет ту же юридическую силу. То есть, если у гражданина в приложении появился QR-код, это не значит, что он имеет право выбросить свой бумажный военно-учетный документ. На это указал спикер Полтавского ТЦК и СП, майор Роман Истомин в интервью Телеграфу.

«К тому же сейчас мы выдаем военно-учетный документ на бланке — это новая форма военно-учетного документа, которая выдается вместо удостоверения о приписке или временном удостоверении. Но требований заменять военно-учетный документ старого образца новым (на бланке) также нет» - добавил он.

Также Роман Истомин отметил, что «по закону уточнить данные в течение 60 дней – то есть, до 16 июля, должны были и те лица, которые обновляли свои военно-учетные данные до вступления нового закона о мобилизации в действие, то есть до 18 мая».

То есть, если человек уточнил данные до 18 мая, он должен сделать это снова после 18 мая.

По его словам, если человека остановят на улице, то проверка факта, уточнило ли такое лицо данные, будет происходить через оператора, находящегося в ТЦК.

«Проверяя данные конкретного лица в базе данных «Оберег», оператор видит дату их обновления. Если гражданин не уточнил их в течение 60 дней, ему после 16 июля будет выписан штраф.

Пока не обращают внимания на то, обновил ли человек свои данные в течение отведенного периода или нет, потому что срок еще не истек. Но при проверке документов можно получить повестку.

После 19 мая суммы штрафов за уклонение от мобилизации составляют 17 000 – 25 000 грн. Для должностных и юридических лиц предусмотрен штраф в размере 34 000 – 59 500 грн. Очевидно, такие же штрафы будут и после 16 июля» - отметил спикер ТЦК.

Также Роман Истомин подтвердил то, что ранее писала «Судебно-юридическая газета» - несоответствие данных электронного военного билета данным из электронного Реестра «Оберег» является основанием для доставки лица в ТЦК во время проверки документов.

По его словам, у обновивших свои данные в документе отдельным пунктом стоит соответствующая отметка. В электронном документе она видна при сканировании QR-кода. Но если выяснится, что определенные пункты (фамилия, сведения об отсрочке, информация о совершении административного или уголовного правонарушения и др.) предъявленного документа не совпадают с базой данных «Оберег», военно-учетный документ в электронной форме считается недействительным.

«То есть гражданин считается не имеющим при себе военно-учетного документа вообще. А за это предусмотрено административное наказание», - указал он.

Следовательно, военно-учетные данные, в частности, фамилия, указанная в электронном документе в приложении Резерв+, должна совпадать с реальными данными лица. В противном случае такому лицу может быть выписан штраф за отсутствие военно-учетного документа, даже если у него на смартфоне установлен Резерв+.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», забронировать работника через портал Дия будет невозможно, если о нем отсутствуют данные в Реестре военнообязанных «Оберег».

Кроме того, мы писали, что Кабмин урегулировал порядок создания электронного военно-учетного документа с QR-кодом, но снова не упомянул Резерв+.

При этом в Минобороны ранее объяснили, почему «Резерв+» не заменяет физического визита в ТЦК.

В свою очередь заместитель министра обороны утверждает, что на людей, которые не обновили данные, ТЦК может составить постановление только после проверки отсутствия информации во всех реестрах и вызова в ТЦК.

Ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала, что суд отменил штраф ТЦК, ссылавшийся на данные из Реестра «Оберег», потому что упоминания об «Обереге» нет ни в законе, ни в подзаконных актах.

При этом в Кабмине и Минобороны «Судебно-юридической газете» ответили, почему постановление о Резерв+ засекречено.

Автор: Наталя Мамченко

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