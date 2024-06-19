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Кабмин урегулировал порядок создания электронного военно-учетного документа с QR-кодом, но вновь не упомянул Резерв+

19:40, 19 июня 2024
Правительство обнародовало изменения в постановление о порядке формирования электронного военно-учетного документа с QR-кодом, но не упомянуло о приложении Резерв+.
Кабмин урегулировал порядок создания электронного военно-учетного документа с QR-кодом, но вновь не упомянул Резерв+
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Кабмин опубликовал уточняющие изменения в Порядок оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный постановлением КМУ от 16 мая №559.

Так уточнено, что военно-учетный документ оформляется (создается) и выдается (заменяется) в электронной форме средствами:

  • электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста
  • и/или Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны
  • и/или Единого государственного веб-портала электронных услуг (далее — Портал Дия), в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дия (Дия) (в случае технической реализации).

Отмечается, что формирование военно-учетного документа в электронной форме для печати может осуществляться «администратором центра предоставления административных услуг средствами Портала Дия (в случае личного обращения) при уточнении учетных данных».

Итак, Кабмин оставил упоминание о возможности формирования электронного военного билета через Дию, хотя, как ранее сообщили нашему изданию в Минцифре, пока такая реализация именно для е-ВОД в Дии не планируется.

Вместе с тем, правительство вновь по неизвестным причинам совсем не упомянуло о приложении Резерв+.

Название приложения «Резерв+» до сих пор не упоминается ни в одном из опубликованных нормативно-правовых актов, что вызывает определенные вопросы, как граждане, например, должны доказывать должностным лицам то, что отражение их документов в «Резерв+» является легальным способом подтверждения личности (хотя возможно, достаточно будет сослаться на посты в фейсбуке).

Также в новых изменениях Кабмин уточнил, что в военно-учетном документе в электронной форме отображается уникальный электронный идентификатор в виде двумерного штрихкода (QR-код военно-учетного документа).

Срок действия военно-учетного документа в электронной форме составляет не более одного года с даты его формирования и не может превышать срока действия отсрочки от направления для прохождения базовой военной службы для призывников или отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период (бронирование) для военнообязанных и резервистов. Но очевидно, что человек сможет сформировать его через год заново.

В случае, когда сведения, указанные в подпунктах 1-5, 8, 11-13 пункта 8 настоящего Порядка, на момент считывания не соответствуют сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, военно-учетный документ в электронной форме считается недействительным.

То есть сведения об имени, регистрационном номере карты налогоплательщика, дате рождения и т.п., которые есть у военнообязанного в приложении должны совпадать с содержащимися в реестре «Оберег».

Кроме того, определено, что военно-учетный документ в электронной форме содержит следующие сведения из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (при наличии):

1) фамилия;

2) собственное имя (все собственные имена);

3) отчество (при наличии);

4) дата рождения;

5) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте);

6) отдельный номер записи в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;

7) сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга;

8) сведения о наличии отсрочки от направления для прохождения базовой военной службы для призывников или отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период (бронирование) для военнообязанных и резервистов;

9) воинское звание (для военнообязанных и резервистов);

10) военно-учетная специальность;

11) сведения об исполнении воинского долга (категория учета);

12) сведения о военном учете (вид учета и территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в котором состоит на учете);

13) сведения об обращении или отправке в Национальную полицию уведомления о совершении административного или уголовного правонарушения;

14) адрес места жительства;

15) номера средств связи;

16) адреса электронной почты (при наличии);

17) дата и время обновления учетных данных призывником, военнообязанным и резервистом;

18) дата и время формирования военно-учетного документа в электронной форме.

QR-код военно-учетного документа содержит сведения о военно-учетном документе в электронной форме, которые с помощью соответствующих технических средств можно воспроизвести в форме, пригодной для считывания, в частности в визуальной. QR-код содержит сведения, указанные в подпунктах 1-5, 7, 8, 11-13, 17 пункта 8 настоящего Порядка. Военно-учетный документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него.

Военно-учетный документ в электронной форме может быть распечатан. В таком случае он должен содержать QR-код военно-учетного документа, пригодный для считывания.

Формирование военно-учетного документа в электронной форме для печати может осуществляться лично средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста и/или администратором центра предоставления административных услуг средствами Портала Дия (в случае личного обращения) при уточнении учетных данных.

Отметим, что соответствующие уточняющие изменения внесены постановлением КМУ от 18 июня 2024 г. № 721.

Автор: Наталя Мамченко 

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