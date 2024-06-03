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Постановление Кабмина о приложении Резерв+ существует, но опубликовано не будет, что оставляет под вопросом его правовой статус

15:33, 3 июня 2024
Коммуникационщик из команды заместителя министра обороны по вопросам цифровизации приоткрыл завесу тайны, почему постановление о Резерве+ так и не опубликовали, и какой правовой статус имеет приложение.
Постановление Кабмина о приложении Резерв+ существует, но опубликовано не будет, что оставляет под вопросом его правовой статус
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Правительство урегулировало статус приложения Резерв+. Однако ознакомиться с соответствующим постановлением невозможно, поскольку оно является документом с ограниченным доступом. Об этом сообщил в комментариях в соцсети Владислав Дунаенко – коммуникационщик из команды заместителя Министра обороны Украины по цифровому развитию Катерины Черногоренко.

Так, по словам Дунаенко, постановление, регулирующее функционирование приложения Резерв+, «принято 10 мая 2024 года». «Текст постановления имеет ограниченный доступ, поэтому текст нельзя просмотреть публично. Также функционирование приложения регулируется приказом Министра обороны от 29 апреля 2024 о создании информационно-коммуникационной системы для доступа к электронному кабинету военнообязанного» - подчеркнул он.

Аналогичное сообщение о статусе Резерв+, процитированное Дунаенко, размещено на сайте Министерства обороны Украины.

Оба документа не опубликованы, хотя по практике Кабмина даже для документов с ограниченным доступом – нормативно-правовой акт публикуется в части названия, номера, даты принятия, а само приложение к постановлению именуется «документ с ограниченным доступом». Этого не было сделано.

Напомним, Кабмин 10 мая 2024 утвердил Порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Несмотря на то, что об этом официально сообщил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук, соответствующие изменения до сих пор не отражены в соответствующем приказе Министерства обороны Украины от 28 марта 2022 года №94, который, собственно, и утверждает этот Порядок. Не опубликован и текст постановления, принятого еще 10 мая.

Данный новый Порядок, как отмечал Мельничук, устанавливает процедуры сбора, хранения, обработки и использования сведений Реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег», а также определяет порядок проверки действительности военно-учетных документов, уточнения персональных данных.

Также новым документом урегулирована организация информационного взаимодействия этого Реестра «Оберег» с информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных центральных органов исполнительной власти, определенных в статье 14; определен порядок электронной идентификации в электронных кабинетах, перечень отображаемых в них и т.п.

То есть фактически именно этот Порядок должен содержать регулировку для приложения Резерв+.

Напомним, 18 мая в Минобороны сообщили о запуске приложения Резерв+, через которое военнообязанные могут уточнить свои военно-учетные данные.

Вместе с тем, приложение Резерв+ непосредственно не упоминается ни в одном нормативно-правовом акте, обнародованном Кабмином.

Например, приложение «Дия» урегулировано как мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портала Дия) в соответствии с постановлением Кабмина от 4 декабря 2019 года №1137. Использование образовательного мобильного приложения «Мрия» урегулировано постановлением КМУ от 16 февраля 2024 г. №177.

Согласно Порядку реализации экспериментального проекта по уточнению учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов, постоянно или временно находящихся за границей, утвержденного постановлением Кабмина от 17 мая 2024 г. №565 предусмотрена возможность механизма уточнения учетных данных военнообязанных призывников, резервистов, постоянно или временно находящихся за границей, с использованием «средств электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста». Судя по практической стороне, речь идет именно о Резерве+, который рассчитан, как отмечает профильная заместитель министра Катерина Черногоренко, также и на лиц, находящихся за границей.

Однако, опять же, в этом постановлении название проекта «Резерв+» не упоминается.

Таким образом, по логике постановления №565 можно сделать вывод, что «Резерв+» и является этим «Электронным кабинетом военнообязанного», однако никаким опубликованным актом в настоящее время это по неизвестным причинам прямо не определено.

При этом Правительство также определило в Порядке оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов от 16 мая 2024 г. №559, что военно-учетный документ в электронной форме формируется средствами:

  • Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, в том числе с использованием его мобильного приложения;
  • Государственный веб-портал электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны;
  • Портала Дия, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дия (Дия) (при технической реализации).

Следовательно, из постановлений Кабмина следует, что Резерв+ является либо мобильным приложением Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста (если принимать во внимание постановление 559) или же самим этим Электронным кабинетом (если принимать во внимание постановление 565).

Неопределенность в вопросе статуса приложения вызывает вопросы относительно юридических последствий действий лиц в этом приложении – например, когда они неверно указывают свой адрес, номер телефона или электронную почту.

Следовательно, по словам Владислава Дунаенко, ситуация с главным редактором «Экономической правды» никак не связана с обновлением данных через Резерв+. «Выполнение требования закона об обновлении данных не то же, что соблюдение правил военного учета» - отметил он.

«Во-вторых, электронный кабинет военнообязанного реализован в формате приложения. Это все прописано в постановлении КМУ, это прописано в приказе Министра обороны», - добавил он.

При этом, что именно там прописано – неизвестно, ведь, по словам представителя Минобороны, постановление Кабмина, регулирующее функционирование приложения, принятое 10 мая 2024 года, имеет ограниченный доступ.

В связи с чем в ведомстве решили засекретить постановление, определяющее правовой статус «Резерв+», пока неизвестно.

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Автор: Наталья Мамченко 

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Постановление Кабмина о приложении Резерв+ существует, но опубликовано не будет, что оставляет под вопросом его правовой статус

Коммуникационщик из команды заместителя министра обороны по вопросам цифровизации приоткрыл завесу тайны, почему постановление о Резерве+ так и не опубликовали, и какой правовой статус имеет приложение.

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