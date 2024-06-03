Постанова Кабміну про застосунок Резерв+ існує, але опублікована не буде, що залишає під питанням його правовий статус

Комунікаційник з команди заступниці міністра оборони з питань цифровізації привідкрив завісу таємниці, чому постанову про Резерв+ так і не опублікували, та який правовий статус має застосунок.

Уряд врегулював статус застосунку Резерв+. Однак ознайомитися з відповідною постановою наразі неможливо, оскільки вона є документом з обмеженим доступом. Це повідомив у коментарях в соцмережі Владислав Дунаєнко – комунікаційник з команди заступниці Міністра оборони України з цифрового розвитку Катерини Черногоренко.

Так, за словами Дунаєнка, постанова, яка врегульовує функціонування застосунку Резерв+, «прийнята 10 травня 2024 року». «Наразі текст постанови має обмежений доступ, тому текст не можна проглянути публічно. Також функціонування застосунку регулюється наказом Міністра оборони від 29 квітня 2024 року про створення інформаційно-комунікаційної системи для доступу до електронного кабінету військовозобов’язаного» - підкреслив він.

Аналогічне повідомлення про статус Резерв+, процитоване Дунаєнком, розміщено на сайті Міністерства оборони України.

Обидва документи не опубліковані, хоча за практикою Кабміну, навіть для документів з обмеженим доступом – нормативно-правовий акт публікується в частині назви, номеру, дати прийняття, а сам додаток до постанови іменується «документ з обмеженим доступом». Цього зроблено не було.

Нагадаємо, Кабмін 10 травня 2024 року затвердив Порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Незважаючи про те, що про це офіційно повідомив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук, відповідні зміни досі не відображені у відповідному наказі Міністерства оборони України від 28 березня 2022 року №94, який власне і затверджує цей Порядок. Не опубліковано і текст постанови, прийнятої ще 10 травня.

Даний новий Порядок, як зазначав Мельничук, встановлює процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг», а також визначає порядок перевірки дійсності військово-облікових документів, уточнення персональних даних.

Також новим документом врегульовано організацію інформаційної взаємодії цього Реєстру «Оберіг» з інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних центральних органів виконавчою влади, визначених у статті 14; визначено порядок електронної ідентифікації в електронних кабінетах, перелік відомостей, що відображаються в них тощо.

Тобто, фактично саме цей Порядок має містити регулювання для застосунку Резерв+.

Нагадаємо, 18 травня у Міноборони повідомили про запуск застосунку Резерв+, через який військовозобов’язані можуть уточнити свої військово-облікові дані.

Разом з тим, застосунок Резерв+ безпосередньо не згадується у жодному нормативно-правовому акті, який оприлюднював Кабмін.

Наприклад, застосунок «Дія» врегульований як мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Порталу Дія) відповідно до постанови Кабміну від 4 грудня 2019 року №1137. Використання освітнього мобільного додатка «Мрія» врегульовано постановою КМУ від 16 лютого 2024 р. №177 тощо.

Відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту щодо уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, який затверджено постановою Кабміну від 17 травня 2024 р. №565 передбачена можливість механізму уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних, резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, з використанням «засобів електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста». Судячи з практичного боку, йдеться саме про Резерв+, який розрахований, як зазначає профільна заступниця міністра Катерина Черногоренко, також і на осіб, які перебувають за кордоном.

Однак, знов таки, в цій постанові назва проекту «Резерв+» не згадується.

Таким чином, за логікою постанови №565 можна дійти висновку, що «Резерв+» і є цим «Електронним кабінетом військовозобов’язаного», однак жодним опублікованим актом на даний час це з невідомих причин прямо не визначено.

При цьому Уряд також визначив у Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів від 16 травня 2024 р. №559, що військово-обліковий документ в електронній формі формується засобами:

Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зокрема з використанням його мобільного додатка;

призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зокрема з використанням його мобільного додатка; Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони;

Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (у разі технічної реалізації).

Отже, з постанов Кабміну випливає, що Резерв+ є або мобільним додатком Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста (якщо брати до уваги постанову 559) або ж самим цим Електронним кабінетом (якщо брати до уваги постанову 565).

Невизначеність у питання статусу застосунку викликає питання стосовно юридичних наслідків дій осіб в цьому застосунку – наприклад, коли вони невірно вказують свою адресу, номер телефону чи електронну пошту.

Отже, за словами Владислава Дунаєнка, ситуація з головним редактором «Економічної правди» аж ніяк не повʼязана з оновленням даних через Резерв+. «Виконання вимоги закону про оновлення даних не те ж саме, що дотримуватиму правил військового обліку» - зазначив він.

«По-друге, електронний кабінет військовозобовʼязаного реалізований у форматі застосунку. Це все прописане у постанові КМУ, це прописано у наказі Міністра оборони» - додав він.

При цьому, що саме там прописано – невідомо, адже, за словами представника Міноборони, постанова Кабміну, яка врегульовує функціонування застосунку, прийнята 10 травня 2024 року, має обмежений доступ.

В зв’язку з чим у відомстві вирішили засекретити постанову, яка визначає правовий статус «Резерв+» наразі невідомо.

Автор: Наталя Мамченко

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