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Зеленського закликали забронювати адвокатів, державних та приватних виконавців — петиція

15:29, 3 червня 2024
Автор петиції зазначив, що мобілізація адвокатів, працівників БПД, державних та приватних виконавців матиме руйнівні наслідки для всієї системи професійної правничої допомоги та примусового виконання рішень.
Зеленського закликали забронювати адвокатів, державних та приватних виконавців — петиція
Фото: rubryka.com
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Бронювання адвокатів, працівників безоплатної правової допомоги, державних та приватних виконавців, надання відстрочки та бронювання на період мобілізації органам та особам, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів — таку електронну петицію зареєстровано на сайті Президента України 28 травня.

Станом на 3 червня вона набрала майже 3 тисячі голосів з 25 000 необхідних.

Автор ініціативи відзначає, що Конституція України встановила право кожного на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура, незалежність якої гарантується та працівники безоплатної правової допомоги. Поряд з іншими державними органами і установами системи правосуддя цілком закономірно та необхідно включити органи та осіб, які здійснюють виконання судових рішень і рішень інших органів.

Адже виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. Законодавством передбачене бронювання суддів, прокурорів, працівників органів досудового розслідування та правоохоронних органів, осіб, які працюють в судах, інших державних органах та установах системи правосуддя. Водночас, адвокати, які також входять до системи правосуддя, не є такими, що підлягають бронюванню.

Також автор петиції наголошує, що примусове виконання судових рішень є завершальною і невід’ємною стадією правосуддя, і будь яке ухвалене судом рішення без його фактичного виконання не має належної державної ваги. Саме на стадії примусового виконання рішень відбувається реальне відновлення порушених прав як фізичних, так і юридичних осіб, або ж компенсація понесеної шкоди чи збитків.

Таким чином, діяльність органів та осіб, що здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (тобто органів державної виконавчої служби та приватних виконавців) є об’єктивно важливою для забезпечення виконання функцій держави, функціонування економіки та повноцінної реалізації конституційного права кожного на судовий захист.

«Мобілізація адвокатів, працівників безоплатної правової допомоги, державних та приватних виконавців матиме руйнівні наслідки для всієї системи професійної правничої допомоги та примусового виконання рішень, може відбутися значне порушення законних прав та інтересів сотень тисяч громадян України та юридичних осіб.

З огляду на це, вважаю за необхідне внести адвокатів, працівників безоплатної правової допомоги, державних та приватних виконавців до переліку осіб, які мають право отримати відстрочку та бронювання на період мобілізації», - йдеться у тексті петиції.

Раніше ми писали, що Кабмін врегулював питання передачі повноважень щодо погодження списків заброньованих від Генштабу до Міноборони.

Додамо, Мінстратегпром розширив критерії бронювання працівників на оборонних підприємствах.

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