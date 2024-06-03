Зеленского призвали забронировать адвокатов, государственных и частных исполнителей — петиция

Автор петиции отметил, что мобилизация адвокатов, работников БПД, государственных и частных исполнителей будет иметь разрушительные последствия для всей системы профессиональной юридической помощи и принудительного исполнения решений.

Фото: rubryka.com

Бронирование адвокатов, работников бесплатной правовой помощи, государственных и частных исполнителей, предоставление отсрочки и бронирования на период мобилизации органам и лицам, осуществляющим принудительное исполнение судебных решений и решений других органов - такая электронная петиция зарегистрирована на сайте Президента Украины 28 мая.

По состоянию на 3 июня она набрала около 3 тысяч голосов из 25 000 необходимых.

Автор инициативы отмечает, что Конституция Украины установила право каждого на профессиональную помощь. В случаях, предусмотренных законом, эта помощь предоставляется бесплатно. Для предоставления профессиональной юридической помощи в Украине действует адвокатура, независимость которой гарантируется и работники бесплатной правовой помощи. Наряду с другими государственными органами и учреждениями системы правосудия вполне закономерно необходимо включить органы и лиц, осуществляющих исполнение судебных решений и решений других органов.

Ведь только адвокат осуществляет представительство другого лица в суде, а также защиту от уголовного обвинения. Законодательством предусмотрено бронирование судей, прокуроров, работников органов досудебного расследования и правоохранительных органов, лиц, работающих в судах, других государственных органах и учреждениях правосудия. В то же время адвокаты, которые также входят в систему правосудия, не являются подлежащими бронированию.

Также автор петиции отмечает, что принудительное исполнение судебных решений является завершающей и неотъемлемой стадией правосудия, и любое принятое судом решение без его фактического исполнения не имеет должного государственного значения. Именно на стадии принудительного исполнения решений происходит реальное восстановление нарушенных прав как физических, так и юридических лиц, либо компенсация понесенного ущерба или ущерба.

Таким образом, деятельность органов и лиц, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов (т.е. органов государственной исполнительной службы и частных исполнителей) объективно важна для обеспечения выполнения функций государства, функционирования экономики и полноценной реализации конституционного права каждого на судебную защиту.

«Мобилизация адвокатов, работников бесплатной правовой помощи, государственных и частных исполнителей будет иметь разрушительные последствия для всей системы профессиональной юридической помощи и принудительного исполнения решений, может произойти значительное нарушение законных прав и интересов сотен тысяч граждан Украины и юридических лиц.

Учитывая это, считаю необходимым внести адвокатов, работников бесплатной правовой помощи, государственных и частных исполнителей в перечень лиц, имеющих право получить отсрочку и бронирование на период мобилизации», - говорится в тексте петиции.

Ранее сообщалось, что Кабмин урегулировал вопрос передачи полномочий по согласованию списков забронированных от Генштаба в Минобороны.

Добавим, Минстратегпром расширил критерии бронирования работников на оборонных предприятиях.

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