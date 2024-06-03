В Киеве во время грозы дерево упало на пляж – есть пострадавшие

В столице на пляже «Троещина» во время грозы упало дерево. Об этом сообщили в КАРС Киевской службе спасения.
В о время выходных вечером 1 июня спасатели оперативно выехали на пляж, где под поваленным деревом оказались люди.
Как отметили в КАРС, троим пострадавшим оказали помощь на месте.
С помощью специнструментов спасатели убрали дерево с пляжа.
Напомним, что 2 июня мощная непогода накрыла Киев.
В городе наблюдался мощный ливень, шквальный ветер и град. В некоторых районах столицы улицы превратились в реки.
На Киевщине из-за непогоды тысячи семей остались без света.
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