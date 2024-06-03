В Киеве во время грозы дерево упало на пляж – есть пострадавшие

Под поваленным деревом оказались люди.

Источник фото: КАРС

В столице на пляже «Троещина» во время грозы упало дерево. Об этом сообщили в КАРС Киевской службе спасения.

В о время выходных вечером 1 июня спасатели оперативно выехали на пляж, где под поваленным деревом оказались люди.

Как отметили в КАРС, троим пострадавшим оказали помощь на месте.

С помощью специнструментов спасатели убрали дерево с пляжа.

Напомним, что 2 июня мощная непогода накрыла Киев.

В городе наблюдался мощный ливень, шквальный ветер и град. В некоторых районах столицы улицы превратились в реки.

На Киевщине из-за непогоды тысячи семей остались без света.

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