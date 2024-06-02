Град, дождь и шквальный ветер: мощная непогода накрыла Киев, видео

В Киеве наблюдается мощный ливень, шквальный ветер и град

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В воскресенье, 2 апреля, непогода накрыла Киев. Видео из города обнародовали жители столицы.

В городе наблюдается мощный ливень, шквальный ветер и град. В некоторых районах столицы улицы превратились в реки.

В свою очередь, Украинский гидрометеорологический центр ранее сообщал жителям Киева и Киевщины об опасных метеорологических явлениях.

«До конца суток 2 июня гроза, град и шквалы 15-20 м/с. И уровень опасности, желтый», - говорилось в сообщении.

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