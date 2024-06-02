Как в фильме об апокалипсисе: на Киев сует непогода, фото и видео

В Киеве и Киевской области ожидаются опасные метеорологические явления.

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В Киеве в ближайшее время испортится погода. Сейчас город затянуло синими и черными облаками, а в некоторых частях города уже слышен гром.

Жители столицы обнародовали в соцсетях пугающие фото и видео, напоминающие кадры из фильма об апокалипсисе.

В свою очередь, Украинский гидрометеорологический центр предупредил жителей Киева и Киевщины об опасных метеорологических явлениях.

«До конца суток 2 июня гроза, град и шквалы 15-20 м/с. И уровень опасности желтый», - говорится в сообщении.

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