Град, дощ та шквальний вітер: потужна негода накрила Київ, відео

У Києві спостерігається потужна злива, шквальний вітер та град

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У неділю, 2 червня, потужна негода накрила Київ. Відео з міста оприлюднили жителі столиці.

У місті спостерігається потужна злива, шквальний вітер та град. У деяких районах столиці вулиці перетворилися на річки.

У свою чергу Український гідрометеорологічний центр раніше повідомляв жителіям Києва та Київщини про небезпечні метеорологічні явища.

«До кінця доби 2 червня гроза, град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», - йшлося у повідомленні.

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