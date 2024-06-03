У Києві під час грози дерево впало на пляж – є постраждалі

У столиці на пляжі «Троєщина» під час грози впало дерево. Про це повідомили у КАРС «Київській службі порятунку».
Під час вихідних ввечері 1 червня рятувальники оперативно виїхали на пляж, де під поваленим деревом опинитись люди.
Як зазначили у КАРС, трьом постраждалим надали допомогу на місці.
За допомогою спецінструментів рятувальники прибрали дерево з пляжу.
Нагадаємо, що 2 червня потужна негода накрила Київ.
У місті спостерігалася потужна злива, шквальний вітер та град. У деяких районах столиці вулиці перетворилися на річки.
На Київщині через негоду тисячі родин залишилися без світла.
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