У Києві під час грози дерево впало на пляж – є постраждалі

Під поваленим деревом опинитись люди.

Джерело фото: КАРС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці на пляжі «Троєщина» під час грози впало дерево. Про це повідомили у КАРС «Київській службі порятунку».

Під час вихідних ввечері 1 червня рятувальники оперативно виїхали на пляж, де під поваленим деревом опинитись люди.

Як зазначили у КАРС, трьом постраждалим надали допомогу на місці.

За допомогою спецінструментів рятувальники прибрали дерево з пляжу.

Нагадаємо, що 2 червня потужна негода накрила Київ.

У місті спостерігалася потужна злива, шквальний вітер та град. У деяких районах столиці вулиці перетворилися на річки.

На Київщині через негоду тисячі родин залишилися без світла.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.