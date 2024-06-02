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На Київщині через негоду тисячі родин залишилися без світла

20:29, 2 червня 2024
Внаслідок дощу та шквального вітру найбільше аварійних відключень наразі фіксується у Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах.
На Київщині через негоду тисячі родин залишилися без світла
Фото: ДСНС
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Начальник КОВА Руслан Кравченко повідомив, що через негоду понад 8,3 тис. родин на Київщині залишилися без світла, передає Київська обласна державна адміністрація.

У ДТЕК Київські регіональні мережі повідомили, що внаслідок дощу та шквального вітру найбільше аварійних відключень наразі фіксується у Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах.

Крім того, внаслідок сильної зливи у місті Ірпінь підтоплена проїжджа частина однієї з вулиць та цокольний поверх 9-ти поверхівки.

Також шквальний вітер повалив дерева на деяких автошляхах та лінію електропередач. Наразі відомо про 4 такі випадки на Київщині.

Працівники та техніка ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків.

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