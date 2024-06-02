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Біля Ейфелевої вежі влаштували провокацію: залишили труни з написом «Французькі солдати в Україні»

20:16, 2 червня 2024
У Франції невідомі влаштували провокацію біля Ейфелевої вежі.
Біля Ейфелевої вежі влаштували провокацію: залишили труни з написом «Французькі солдати в Україні»
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У Франції правоохоронці заарештували трьох людей після того, як знайшли біля Ейфелевої вежі п'ять трун, які були обгорнуті у французькі прапори з написом «Французькі солдати в Україні», передає leparisien.fr.

Зазначається що 1 червня близько 09:00 ранку троє людей залишили 5 трун у натуральну величину на набережній Бранлі в Парижі біля основи Ейфелевої вежі. У коробках, як повідомило джерело, були мішки з гіпсом.

Водія фургона, який привіз труни, заарештували неподалік. Він заявив, що йому заплатили 40 євро за те, щоб він відвіз двох інших людей і їхній вантаж.

У виданні стверджують, що водій прибув із Болгарії напередодні ввечері. Ще два фігуранта були затримані трохи згодом на автовокзалі Берсі, звідки вони збиралися сісти на рейс до Берліна. Один із затриманих був українцем, а інший – німцем.

Мотив затриманих поки незрозумілий, але напис на трунах, імовірно, відсилає до обговорення про відправлення західних військ в Україну, про що вперше заговорили саме у Франції.

Фото: leparisien.fr

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