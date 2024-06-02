Підвищення пенсії у червні: які категорії пенсіонерів отримають більші виплати

Стало відомо, хто може розраховувати на більшу пенсію.

З 1 квітня пенсіонерам, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки, проведено автоматичний перерахунок пенсії. Про це повідомляють у ПФУ.

Право на проведення такого перерахунку визначає страховий стаж, набутий станом на 1 березня, у тому числі у січні-лютому 2024 року.

Оскільки до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомості про сплату єдиного внеску за I квартал 2024 року надійшли у травні, перерахунок працюючим пенсіонерам проведено саме у травні.

Перерахунок проведено без додаткового звернення. Таким чином, уже в червні пенсіонери отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні два місяці.

Також у червні виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Головна умова — пенсія у людини не має бути вищою за 10 340,35 грн.

Нагадаємо, вікова надбавка виплачується у таких розмірах:

• особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — у розмірі до 300 грн;

• особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — у розмірі до 456 грн;

• особам, яким виповнилося 80 років і більше, — у розмірі до 570 грн.

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