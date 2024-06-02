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Повышение пенсии в июне: какие категории пенсионеров получат большие выплаты

20:09, 2 июня 2024
Стало известно, кто может рассчитывать на большую пенсию.
Повышение пенсии в июне: какие категории пенсионеров получат большие выплаты
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С 1 апреля пенсионерам, которые после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года, произведен автоматический перерасчет пенсии. Об этом сообщают в ПФУ.

Право на проведение такого перерасчета определяет страховой стаж, приобретенный по состоянию на 1 марта, в том числе в январе-феврале 2024 года.

Поскольку в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 поступили в мае, перерасчет работающим пенсионерам проведен именно в мае.

Перерасчет произведен без дополнительного обращения. Таким образом, уже в июне пенсионеры получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие два месяца.

Также в июне выплаты увеличатся у тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Главное условие — пенсия у человека не должна быть выше 10 340,35 грн.

Напомним, возрастная надбавка выплачивается в следующих размерах:

— лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — в размере до 300 грн;

— лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста — в размере до 456 грн;

— лицам, которым исполнилось 80 лет и более, — в размере до 570 грн.

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