3 июня будут действовать лимиты на электроэнергию во всех областях, – Укрэнерго

В Украине на протяжении всех суток будут действовать лимиты на потребление электроэнергии.

В Укрэнерго сообщили, что в течение суток 3 июня будут действовать лимиты на потребление электроэнергии.

Отмечается, что лимиты установлены в течение всех суток, поэтому с 00:00 и на протяжении всего дня будут действовать лимиты на потребление.

Так если украинцы будут потреблять больше электроэнергии и превышать лимиты, то облэнерго могут применять как для бытовых, так и для промышленных потребителей графики почасовых отключений.

Также в Укрэнерго добавляют, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будут ограничивать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.