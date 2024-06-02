3 червня діятимуть ліміти на електроенергію в усіх областях, – Укренерго

В Україні протягом усієї доби діятимуть ліміти на споживання електроенергії.

В Укренерго повідомили, що протягом доби 3 червня будуть діяти ліміти на споживання електроенергії.

Зазначається, що ліміти встановлені протягом усієї доби, тому з 00:00 й впродовж усього дня будуть діяти ліміти на споживання.

Так, якщо українці будуть споживати більше електроенергії й перевищувати ліміти, то обленерго можуть застосовувати як для побутових, так і для промислових споживачів графіки погодинних відключень.

Також в Укренерго додають, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати не будуть.

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