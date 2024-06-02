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Возле Эйфелевой башни устроили провокацию: оставили гробы с надписью «Французские солдаты в Украине»

20:16, 2 июня 2024
Во Франции неизвестные устроили провокацию возле Эйфелевой башни.
Возле Эйфелевой башни устроили провокацию: оставили гробы с надписью «Французские солдаты в Украине»
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Во Франции правоохранители арестовали трех человек после того, как нашли у Эйфелевой башни пять гробов, обернутых во французские флаги с надписью «Французские солдаты в Украине», передает leparisien.fr.

Отмечается, что 1 июня около 09:00 утра три человека покинули 5 гробов в натуральную величину на набережной Бранли в Париже у основания Эйфелевой башни. В коробках, как сообщило издание, были мешки с гипсом.

Водителя фургона, привезшего гробы, арестовали неподалеку. Он заявил, что ему заплатили 40 евро за то, чтобы он увез двух других людей и их груз.

В издании утверждают, что водитель прибыл из Болгарии накануне вечером. Еще два фигуранта были задержаны спустя некоторое время на автовокзале Берси, откуда они собирались сесть на рейс в Берлин. Один из задержанных был украинцем, а другой – немцем.

Мотив задержанных пока неясен, но надпись на гробах, вероятно, отсылает к обсуждению об отправлении западных войск в Украину, о чем впервые заговорили именно во Франция.

Фото: leparisien.fr

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