На Киевщине из-за непогоды тысячи семей остались без света

Из-за дождя и шквального ветра больше всего аварийных отключений фиксируется в Бучанском, Обуховском и Вышгородском районах.

Фото: ГСЧС

Начальник КОВА Руслан Кравченко сообщил, что из-за непогоды более 8,3 тыс. семей в Киевской области остались без света, передает Киевская областная государственная администрация.

В ДТЭК Киевские региональные сети сообщили, что в результате дождя и шквального ветра больше аварийных отключений фиксируется в Бучанском, Обуховском и Вышгородском районах.

Кроме того, в результате сильного ливня в городе Ирпень подтоплена проезжая часть одной из улиц и цокольный этаж 9-ти этажей.

Также шквальный ветер свалил деревья на некоторых автодорогах и линию электропередач. Пока известно о 4 таких случаях на Киевщине.

Работники и техника ГСЧС уже работают над ликвидацией последствий.

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