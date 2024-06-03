Зібрали 5 млн грн начебто для постраждалих від війни дітей: викрили фіктивний благодійний фонд

Зібрані гроші фігуранти розподіляли між собою, а для маскування протиправних дій іноді переказували незначну частину грошей на благодійність.

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно 3 членів групи, які заволоділи грошима, що збирали від імені благодійного фонду начебто на потреби постраждалих від війни дітей.

Як повідомила Київська міська прокуратура, зловмисники зареєстрували благодійний фонд та утворили call-центр, оператори якого здійснювали телефонні дзвінки та розсилку повідомлень підприємцям, представникам різних організацій та звичайним громадянам з проханням долучилися до збору грошей.

Особи запевняли благодійників, що збирають кошти на потреби дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України.

Втім, зібрані гроші фігуранти розподіляли між собою, а для маскування протиправних дій іноді переказували незначну частину грошей на благодійність аби показати, що начебто справді комусь допомагають.

За даними слідства, з квітня 2022 року по червень 2023 року учасники угруповання привласнили близько 5 млн гривень пожертв.

В ході обшуків за місцями проживання учасників групи правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності.

Під час досудового розслідування фігурантам обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави, а також одному підозрюваному цілодобовий домашній арешт.

Наразі обвинувальний акт відносно трьох членів групи скеровано до суду для розгляду по суті.

Зловмисникам загрожує від п’яти до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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