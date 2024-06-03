За невиконання вимог посадових осіб Військовій поліції штрафуватимуть до 17 тисяч грн

В Україні створять новий орган – Військову поліцію, за невиконання запитів та вимог якої зможуть оштрафувати.

За невиконання вимог подання чи інших законних вимог посадових осіб Військовій поліції зможуть штрафувати до 17 000 грн. Відповідні норми передбачає законопроект про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження діяльності Військової поліції 6570-д, який 31 травня зареєстрували в Верховній Раді члени Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності на чолі з головою Комітету Сергієм Іонушасом.

Відзначимо, що даний проект вкупі з основним законопроектом 6569-д про Військову поліцію вже рекомендований до ухвалення за основу.

Отже, проектом 6570-д до КУпАП вводиться нова стаття 188-58 «Невиконання законних вимог посадових осіб Військової поліції».

Відповідно до неї ненадання інформації Військовій поліції на запит їх посадових осіб, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація – тягнуть за собою накладення штрафу від 4 250 грн до 6 800 грн.

Невиконання або несвоєчасне виконання вимог подання чи інших законних вимог посадових осіб Військовій поліції, щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню законодавчих актів, - тягнуть за собою накладення штрафу від 6 800 грн до 10 200 грн або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 10 діб.

Невиконання або несвоєчасне виконання вимог подання чи інших законних вимог посадових осіб Військовій поліції, щодо усунення порушення вимог законодавчих актів, - тягнуть за собою накладення штрафу від 10 200 грн до 17 000 грн або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від 10 до 15 діб.

Зауважимо, що основний законопроект 6569-д передбачає, що Військова поліція та її уповноважені посадові особи для забезпечення виконання покладених на них завдань мають право направляти запити про надання інформації, яка необхідна для виконання повноважень ВП.

А саме, військова поліція в межах повноважень під час проведення службових перевірок або службових розслідувань може звертатися із запитом про надання інформації до органів військового управління, військових частин, закладів, установ та підприємств Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, а також їх посадових осіб. Суб’єкти, яким адресовано запит ВП про надання інформації, зобов’язані протягом 10 днів з дня його одержання розглянути і надати відповідь з питань, що в ньому порушуються. У разі неможливості розгляду запиту у визначений строк суб’єкти, яким він адресований, офіційним листом повідомляють про це уповноважену особу Військової поліції з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду запиту Військової поліції про надання інформації, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з дня його одержання.

Порушення суб’єктами строків надання або ненадання інформації на запит Військової поліції, надання недостовірної інформації або інформації в неповному обсязі тягнуть за собою відповідальність.

Крім того, Військова поліція під час проведення перевірок або службових розслідувань може звертатися із запитом про надання інформації до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб усіх форм власності, установ та організацій з метою виконання завдань, покладених на Військову поліцію.

Також військова поліція проводить службові розслідування та службові перевірки відповідно до вимог Закону, а за наявності підстав – скеровує подання про усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяли, за результатами службових розслідувань та перевірок вносити у межах своєї компетенції військовим частинам, органам військового управління подання щодо усунення порушень закону, причин і умов, що їм сприяють.

Так, у разі виявлення порушення вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань службової діяльності, Начальник Військової поліції або керівник територіального органу управління Військової поліції вносять об’єкту перевірки обов'язкове для виконання подання про усунення порушень закону, причин і умов, що їм сприяють, в якому зазначаються виявлені факти та правопорушення, вимоги та строки до припинення та усунення порушень законодавчих та нормативно-правових актів, причин і умов, що їм сприяли, а також пропозиції до уповноважених осіб про притягнення до відповідальності винних посадових осіб. Строк для усунення порушення вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань службової діяльності встановлюється у поданні, але не може бути більше ніж 10 днів. Строк для усунення причин і умов, що сприяли порушенню законодавчих та нормативно-правових актів з питань службової діяльності становить 30 днів.

Обʼєкт перевірки вживає заходи для усунення порушень законодавчих та нормативно-правових актів з питань службової діяльності, причин і умов, що їм сприяють та інформує про вжиті заходи управління Військової поліції який виніс подання. Порушення строків передбачених у поданні та невиконання вимог подання Військової поліції тягнуть за собою відповідальність. Подання Військової поліції може бути оскаржено до суду в порядку передбаченому законом.

У разі виявлення за результатами проведеної перевірки або службового розслідування обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, Начальник Військової поліції або керівник територіального органу управління Військової поліції зобов’язаний невідкладно направити відповідні матеріали до органу досудового розслідування або прокуратури.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», військова поліція у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури.

Автор: Наталя Мамченко

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