За невыполнение требований должностных лиц Военной полиции будут штрафовать до 17 тысяч грн

В Украине создадут новый орган – Военную полицию, за невыполнение запросов и требований которой смогут оштрафовать.

За невыполнение требований представления или других законных требований должностных лиц военной полиции смогут штрафовать до 17 000 грн. Соответствующие нормы предусматривает законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс о введении деятельности Военной полиции 6570-д, который 31 мая зарегистрировали в Верховной Раде члены Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности во главе с председателем Комитета Сергеем Ионушасом.

Отметим, что данный проект вместе с основным законопроектом 6569-д о Военной полиции уже рекомендован для принятия за основу.

Следовательно, проектом 6570-д в КУоАП вводится новая статья 188-58 «Невыполнение законных требований должностных лиц Военной полиции».

В соответствии с ней непредоставление информации Военной полиции по запросу их должностных лиц, предоставление заведомо недостоверной информации или предоставление не в полном объеме, нарушение установленных законом сроков ее предоставления, уведомление третьих лиц о том, что о них собирается такая информация – влекут наложение штрафа от 4 250 грн. до 6 800 грн.

Невыполнение или несвоевременное исполнение требований представления или других законных требований должностных лиц Военной полиции относительно устранения причин и условий, способствовавших нарушению законодательных актов, - влекут наложение штрафа от 6 800 грн до 10 200 грн или арест с содержанием на гауптвахте на срок до 10 дней.

Невыполнение или несвоевременное исполнение требований представления или других законных требований должностных лиц Военной полиции относительно устранения нарушения требований законодательных актов - влекут наложение штрафа от 10 200 грн до 17 000 грн или арест с содержанием на гауптвахте на срок от 10 до 15 суток.

Отметим, что основной законопроект 6569-д предусматривает, что Военная полиция и ее уполномоченные должностные лица для обеспечения выполнения возложенных на них задач вправе направлять запросы о предоставлении информации, необходимой для выполнения полномочий ВП.

А именно, военная полиция в пределах полномочий во время проведения служебных проверок или служебных расследований может обращаться с запросом о предоставлении информации к органам военного управления, воинских частей, учреждениям и предприятиям Министерства обороны Украины, Вооруженным Силам Украины и Государственной специальной службе транспорта, а также их должностным лицам. Субъекты, которым адресован запрос ВП о предоставлении информации, обязаны в течение 10 дней со дня его получения рассмотреть и предоставить ответ по поднимаемым в нем вопросам. В случае невозможности рассмотрения запроса в определенный срок субъекты, которым он адресован, официально письменно уведомляют об этом уполномоченное лицо Военной полиции с изложением причин продления срока рассмотрения. Срок рассмотрения запроса Военной полиции о предоставлении информации с учетом продления не может превышать 30 дней со дня его получения.

Нарушение субъектами сроков предоставления или непредоставления информации по запросу Военной полиции, предоставления недостоверной информации или информации в неполном объеме влекут ответственность.

Кроме того, Военная полиция во время проведения проверок или служебных расследований может обращаться с запросом о предоставлении информации в органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица всех форм собственности, учреждения и организации с целью выполнения задач, возложенных на Военную полицию.

Также военная полиция проводит служебные расследования и служебные проверки в соответствии с требованиями Закона, а при наличии оснований – направляет представление об устранении нарушений закона, причин и условий, которые им способствовали, по результатам служебных расследований и проверок вносить в пределах своей компетенции воинским частям, органам военного управление представления об устранении нарушений закона, причин и условий, которые им способствуют.

Так, в случае выявления нарушения требований законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам служебной деятельности, Начальник Военной полиции или руководитель территориального органа управления Военной полиции вносят объекту проверки обязательное для выполнения представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствуют, в котором указываются выявленные факты и правонарушения, требования и сроки для пресечения и устранения нарушений законодательных и нормативно-правовых актов, причин и условий, которые им способствовали, а также предложения к уполномоченным лицам о привлечении к ответственности виновных должностных лиц. Срок для устранения нарушения требований законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам служебной деятельности устанавливается в представлении, но не может быть больше 10 дней. Срок устранения причин и условий, способствовавших нарушению законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам служебной деятельности составляет 30 дней.

Объект проверки принимает меры по устранению нарушений законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам служебной деятельности, причин и условий, которые им способствуют и информирует о принятых мерах управления Военной полиции, который вынес представление. Нарушение сроков, предусмотренных в представлении и невыполнении требований представления Военной полиции, влекут ответственность. Представление Военной полиции может быть обжаловано в суд в порядке, предусмотренном законом.

В случае выявления по результатам проведенной проверки или служебного расследования обстоятельств, свидетельствующих о совершении уголовного правонарушения, Начальник Военной полиции или руководитель территориального органа управления Военной полиции обязан безотлагательно направить соответствующие материалы в орган досудебного расследования или прокуратуры.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», военная полиция в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, сможет проникать в жилье или другое владение лица с немедленным уведомление органа досудебного расследования и прокуратуры.

Автор: Наталя Мамченко

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