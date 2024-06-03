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Военная полиция сможет проверять у водителей документы и проникать в жилье – при каких условиях

09:30, 3 июня 2024
Военная полиция в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, сможет проникать в жилище или другое владение лица с немедленным сообщением органа досудебного расследования и прокуратуры.
Военная полиция сможет проверять у водителей документы и проникать в жилье – при каких условиях
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Военная полиция во время проведения мероприятий по задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также при обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей, будет наделена полномочиями временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог, а также останавливать и проводить поверхностную проверку в этих целях транспортные средства, проверять у водителей документы на право пользования и управления ими. Соответствующие нормы содержит законопроект о Военной полиции 6569-д, зарегистрированный 31 мая, который Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности 30 мая рекомендовал к принятию за основу. Пока такие полномочия имеет Военная служба правопорядка. Новым законом она будет ликвидирована в течение 3 месяцев.

Кроме того, военная полиция в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и на основаниях, предусмотренных законом, сможет проникать в жилье или другое владение лица с немедленным уведомлением органа досудебного расследования и прокуратуры.

Это новые полномочия, которых у Военной службы правопорядка нет.

Также законопроект предусматривает, что в случае введения военного или чрезвычайного положения, Военная полиция принимает участие в:

  • борьбе с враждебными диверсионно-разведывательными группами на территории Украины;
  • охране военных объектов, военных городков и их населения, содействие его эвакуации;
  • восстановлении и поддержании порядка и дисциплины в воинских частях;
  • обеспечении соблюдения особого режима въезда и выезда, а также ограничении свободы передвижения лиц и движения транспортных средств и т.п. (перечень полномочий не является исчерпывающим).

Военная полиция и ее уполномоченные должностные лица для обеспечения выполнения возложенных на них задач вправе проверять у военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, в том числе у военнослужащих других военных формирований и правоохранительных органов, а на территории воинских частей и военных объектов также у других лиц, документы, удостоверяющие их личность, и другие документы, необходимые для уяснения вопросов, относящихся к компетенции Военной полиции. А также в случаях и на основаниях, предусмотренных законом проводить личный осмотр вышеуказанных лиц, осмотр находящихся при них транспортных средств и изымать документы и предметы, являющиеся орудием или непосредственным объектом правонарушения.

Кроме того, ВП сможет:

  • вызвать лиц для дачи пояснений по делам о правонарушениях, находящихся в производстве Военной полиции;
  • задерживать и держать военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собраний на гауптвахтах Военной полиции;
  • останавливать для проверки документов и выяснения принадлежности к Вооруженным силам Украины и Государственной специальной службы транспорта лиц в военной форме одежды, которые имеют выраженные признаки психического расстройства, алкогольного, наркотического или токсического опьянения и создают в этой связи реальную опасность для окружающих, с немедленным уведомлением лечебного учреждения или командиров (начальников) военнослужащих для решения вопроса об их немедленном осмотре в соответствующих лечебных учреждениях;
  • останавливать военные транспортные средства, в случае нарушения их водителями ПДД, при наличии признаков, свидетельствующих о технической неисправности транспорта или загрязнении им окружающей среды, или сведений о том, что он используется с противоправной целью или не по назначению, с целью их осмотра и проверки у водителей документов на право пользования и управления транспортными средствами, путевых листов, соответствия перевозимых грузов, товарно-транспортным документам и т.п.

Предусмотрено, что юридические лица всех форм собственности в установленном законами Украины порядке могут выделять транспорт и другие материально-технические средства, а также выполнять работы и услуги, необходимые для реализации полномочий Военной полиции.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Военная полиция также сможет принимать участие в осуществлении государственной охраны и проводить проверки и служебные расследования в Министерстве обороны Украины, Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта.

Во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения общее руководство и координацию деятельности Военной полиции осуществляет Главнокомандующий ВСУ. Непосредственное руководство ВП осуществляет Начальник ВП, который назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины по представлению Министра обороны, а во время действия правового режима военного положения – по представлению Главнокомандующего ВСУ.

Автор: Наталя Мамченко 

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Военная полиция сможет проверять у водителей документы и проникать в жилье – при каких условиях

Военная полиция в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, сможет проникать в жилище или другое владение лица с немедленным сообщением органа досудебного расследования и прокуратуры.

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