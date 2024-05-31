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$1000 за закрытие исполнительного производства: в Одессе на взятке погорел государственный исполнитель

16:22, 31 мая 2024
Государственный исполнитель задержан после получения им средств.
$1000 за закрытие исполнительного производства: в Одессе на взятке погорел государственный исполнитель
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители задержали в Одессе государственного исполнителя, который за 1000 долларов обещал посодействовать, чтобы его коллега не налагала арест на имущество и банковские счета должницы в рамках находящегося у нее на исполнении исполнительного производства и в целом производство.

Чиновника задержали после получения им средств.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры следователи сообщили фигуранту о подозрении. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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