$1000 за закрытие исполнительного производства: в Одессе на взятке погорел государственный исполнитель

Государственный исполнитель задержан после получения им средств.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители задержали в Одессе государственного исполнителя, который за 1000 долларов обещал посодействовать, чтобы его коллега не налагала арест на имущество и банковские счета должницы в рамках находящегося у нее на исполнении исполнительного производства и в целом производство.

Чиновника задержали после получения им средств.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры следователи сообщили фигуранту о подозрении. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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