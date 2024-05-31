Адвокат предложил судье взятку прямо во время судебного заседания

Судья пожаловался на поведение адвоката в Высший совет правосудия.

На фото: здание Иванковского райсуда Киевской области, источник: Судебная власть

Скандальный инцидент был зафиксирован во время судебного заседания в Иванковском районном суде Киевской области.

Как сообщил в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора судья Иванковского райсуда Киевской области Алексей Гончарук, у него в производстве находится дело о совершении правонарушения по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) Кодекса об административных правонарушениях.

При рассмотрении соответствующего протокола адвокат гражданина, который привлекается к административной ответственности, по словам Алексея Гончарука, предложил судье «решить вопрос без исследования доказательств, чтобы клиенту было хорошо».

По словам Алексея Гончарука, адвокат также предложил судье взятку.

Впрочем, Алексей Гончарук расценил действия адвоката как провокацию взятки, то есть создание обстоятельств и условий, предопределяющих предложение или получение взятки с последующим разоблачением того, кто дал или взял взятку.

Судья отметил, что действия адвоката подпадают под ст. 370 (провокация подкупа) Уголовного кодекса.

Теперь разбираться в событиях, произошедших в Иванковском райсуде Киевской области, придется Высшему совету правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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