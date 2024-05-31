Адвокат запропонував судді хабар прямо під час судового засідання

Суддя поскаржився на поведінку адвоката у Вищу раду правосуддя.

На фото: будівля Іванківського райсуду Київської області, джерело: Судова влада

Скандальний інцидент зафіксовано під час судового засідання у Іванківському районному суді Київської області.

Як повідомив у Вищу раду правосуддя та Офіс Генерального прокурора суддя Іванківського райсуду Київської області Олексій Гончарук, у нього в провадженні знаходиться справа про вчинення правопорушення за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Під час розгляду відповідного протоколу адвокат громадянина, який притягається до адміністративної відповідальності, за словами Олексія Гончарука, запропонував судді «вирішити питання без дослідження доказів, щоб клієнту було добре».

За словами Олексія Гончарука, також адвокат прямо запропонував судді хабар.

Втім, Олексій Гончарук розцінив дії адвоката як провокацію хабара, тобто створення обставин і умов, що зумовлюють пропонування або одержання хабара з подальшим викриттям того, хто дав або взяв хабар.

Суддя зазначив, що дії адвоката підпадають під ст. 370 (провокація підкупу) Кримінального кодексу.

Тепер розбиратися у подіях, що мали місце у Іванківському райсуді Київської області, доведеться Вищій раді правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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