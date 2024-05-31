$1000 за закриття виконавчого провадження: в Одесі на хабарі погорів державний виконавець

Державного виконавця затримали після отримання ним коштів.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці затримали у Одесі державного виконавця, який за 1000 доларів обіцяв посприяти, аби його колега не накладала арешт на майно і банківські рахунки боржниці в рамках виконавчого провадження, яке перебувало в неї на виконанні, і загалом закрила провадження.

Посадовця затримали після отримання ним коштів.

Під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

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