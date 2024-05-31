Военная полиция сможет проводить служебные расследования и проверки в Минобороны и Вооруженных Силах

Проверки и служебные расследования Военная полиция сможет проводить на основании письменного приказа начальника Военной полиции или руководителя территориального органа управления ВП.

Верховная Рада может вскоре рассмотреть законопроект о Военной полиции 6569-д, зарегистрированный 31 мая, который Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности 30 мая рекомендовал к принятию за основу.

Следовательно, согласно законопроекту Военная полиция будет военным формированием с правоохранительными функциями, входящим в состав сектора безопасности и обороны, назначением которого является обеспечение правопорядка и военной дисциплины в Минобороны, ВСУ и Государственной специальной службе транспорта.

Военная полиция также примет участие в осуществлении государственной охраны.

Деятельность Военной полиции направляется и координируется Кабмином через министра обороны. Во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения общее руководство и координацию деятельности Военной полиции осуществляет Главнокомандующий ВСУ.

Непосредственное руководство ВП осуществляет Начальник ВП, который назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины по представлению Министра обороны, а во время действия правового режима военного положения – по представлению Главнокомандующего ВСУ.

Среди прочего определяется, что военная полиция по поручению Министра обороны, Главнокомандующего ВСУ, Начальника Военной полиции или руководителя территориального органа управления Военной полиции проводит проверки и служебные расследования в Министерстве обороны Украины, Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта.

Военная полиция проводит проверку с целью предотвращения, выявления, подтверждения или опровержения информации о совершении правонарушения, причин и условий, способствующих им, выяснения обстоятельств нарушения военной дисциплины, а также оснований для назначения служебного расследования.

Военная полиция проводит служебное расследование с целью уточнения причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, а также установлению личности (лиц), причастных к совершению правонарушения.

Проверки и служебные расследования проводятся на основании письменного приказа Начальника Военной полиции или руководителя территориального органа управления ВП, в котором указываются фактические сведения, свидетельствующие о возможных нарушениях законодательства, источниках их получения, объекте и обосновании необходимости проведения проверки или служебного расследования, а также определяются должностные лица ВП, которым поручается их проведение.

Продолжительность проведения проверки или служебного расследования не должна превышать 30 дней с момента издания приказа о ее проведении.

В исключительных случаях по решению начальника военной полиции срок служебного расследования или проверки может быть продлен до 15 дней.

По результатам проведенной служебной проверки или служебного расследования составляется акт, в котором указываются выявленные факты, результаты и выводы.

В случае выявления нарушения требований законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам служебной деятельности, Начальник Военной полиции или руководитель территориального органа управления ВП вносят объекту проверки обязательное для выполнения представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих, которому указываются выявленные факты и правонарушения, требования и сроки к пресечению и устранению нарушений законодательных и нормативно-правовых актов, причин и условий, которые им способствовали, а также предложения к уполномоченным лицам о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.

Срок для устранения нарушения требований законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам служебной деятельности устанавливается в представлении, но не может быть больше 10 дней. Срок устранения причин и условий, способствовавших нарушению законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам служебной деятельности составляет 30 дней.

Объект проверки принимает меры по устранению нарушений законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам служебной деятельности, причин и условий, которые им способствуют и информирует о принятых мерах управления Военной полиции, который вынес представление.

Нарушение сроков, предусмотренных в представлении и невыполнении требований представления Военной полиции, влекут ответственность, предусмотренную законом.

В случае выявления по результатам проведенной проверки или служебного расследования обстоятельств, свидетельствующих о совершении уголовного правонарушения, Начальник Военной полиции или руководитель территориального органа управления Военной полиции обязан безотлагательно направить соответствующие материалы в орган досудебного расследования и/или прокуратуры.

Порядок проведения военной полицией проверок и служебных расследований определяется Министерством обороны Украины.

Кроме того, военная полиция во время проведения проверок или служебных расследований может обращаться с запросом о предоставлении информации в органы государственной власти, органы местного самоуправления, к юридическим лицам всех форм собственности, учреждениям и организациям с целью выполнения задач, возложенных на Военную полицию.

Автор: Наталя Мамченко

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