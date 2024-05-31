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Комитет рекомендует Раде принять законопроекты по защите детей от насилия

15:13, 31 мая 2024
Комитет по вопросам образования рекомендует Парламенту принять законопроекты по защите детей и дошкольного образования.
Комитет рекомендует Раде принять законопроекты по защите детей от насилия
Источник фото: rada.gov.ua
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Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроекты по предотвращению насилия и предотвращению жестокого обращения с детьми, а также по дошкольному образованию. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины

30 мая состоялось заседание комитета, на котором народные депутаты рассмотрели ряд вопросов и приняли следующие решения:

  • Рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения принять во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками:
  • Проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения насилия и предотвращения жестокого обращения с детьми» (рег. №6393-д от 09.06.2023);
  • Проект Закона Украины «О дошкольном образовании» (рег. №8030 от 13.09.2022).

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