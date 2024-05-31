Комитет рекомендует Раде принять законопроекты по защите детей от насилия

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроекты по предотвращению насилия и предотвращению жестокого обращения с детьми, а также по дошкольному образованию. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины
30 мая состоялось заседание комитета, на котором народные депутаты рассмотрели ряд вопросов и приняли следующие решения:
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