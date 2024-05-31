Комітет рекомендує Раді прийняти законопроекти щодо захисту дітей від насильства

Комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому законопроекти щодо запобігання насильству та унеможливлення жорстокого поводження з дітьми, а також щодо дошкільної освіти. Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України
30 травня відбулося засідання комітету, на якому народні депутати розглянули низку питань і прийняли такі рішення:
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