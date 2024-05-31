Комітет рекомендує Раді прийняти законопроекти щодо захисту дітей від насильства

Комітет з питань освіти рекомендує Парламенту прийняти законопроекти щодо захисту дітей та дошкільної освіти.

Джерело фото: rada.gov.ua

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Комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому законопроекти щодо запобігання насильству та унеможливлення жорстокого поводження з дітьми, а також щодо дошкільної освіти. Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України

30 травня відбулося засідання комітету, на якому народні депутати розглянули низку питань і прийняли такі рішення:

Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками:

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання насильству та унеможливлення жорстокого поводження з дітьми» (реєстр. №6393-д від 09.06.2023);

Проект Закону України «Про дошкільну освіту» (реєстр. №8030 від 13.09.2022).

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