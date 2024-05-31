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Справа депутата, який вимагав хабар від військового за сприяння в оформленні допомоги: є нові деталі

14:35, 31 травня 2024
Посадовець пропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні матеріальної допомоги для лікування.
Справа депутата, який вимагав хабар від військового за сприяння в оформленні допомоги: є нові деталі
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31 травня САП та НАБУ завершили досудове розслідування у справі стосовно депутата обласної ради, якого у березні 2024 року на одержанні неправомірної вигоди від військовослужбовця ЗСУ.  Про це повідомила пресслужба САП.

Наразі матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.

У САП додають, що у межах досудового розслідування встановлено, що у січні 2024 року посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні матеріальної допомоги для лікування. Натомість військовослужбовець після одержання матдопомоги мав віддати депутату облради половину від отриманої суми, що сягає 30 тис. грн.

Дії депутата кваліфіковані за ч. 1 ст. 368 КК України. Депутату загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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