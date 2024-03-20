Одержав хабар від військовослужбовця за сприяння в оформленні допомоги: викрито депутата облради

Депутат облради, голова бюджетного комітету, погорів на хабарі.

У середу, 20 березня, правоохоронці викрили депутата обласної ради – голову бюджетного комітету, на проханні та одержанні неправомірної вигоди від військовослужбовця ЗСУ. Про це повідомила пресслужба САП.

Правоохоронці встановили, що у січні поточного року посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні матеріальної допомоги для лікування. Натомість військовослужбовець після одержання матдопомоги мав віддати депутату облради половину від отриманої суми.

Депутата затримали одразу після одержання коштів.

У САП додають, що попередня правова кваліфікація дій особи – ч. 3 ст. 368 КК України.

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