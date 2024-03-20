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НАЗК припинить адмініструвати Реєстр компаній-спонсорів війни

Кабмін вирішив, що НАЗК буде переадресовувати користувачів зі сторінки «Міжнародні спонсори війни» на веб-сайт РНБО.

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НАЗК припинить адмініструвати Реєстр компаній-спонсорів війни

16:52, 20 березня 2024
Кабмін вирішив, що НАЗК буде переадресовувати користувачів зі сторінки «Міжнародні спонсори війни» на веб-сайт РНБО.
НАЗК припинить адмініструвати Реєстр компаній-спонсорів війни
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) більше не буде займатися питанням ведення Реєстру компаній-«спонсорів війни». Відповідне рішення було прийнято на розширеному засіданні Кабінету Міністрів за участі зокрема секретаря РНБО Олексія Данілова і голови НАЗК Віктора Павлущика, присвяченому санкційній політиці.

Зазначимо, що зараз на сайті НАЗК у відповідному розділі до таких спонсорів відносять 14 компаній із КНР, 9 – із США, 4 – із Франції, 4 – Німеччини, 3 – Швейцарії тощо.

У засіданні взяли участь посли Італії, Японії, Австрії, Франції, Угорщини, Туреччини, тимчасово повірені у справах посольств США, Бельгії, Фінляндії, Греції та представництва ЄС в Україні. Також були представники посольств Великої Британії, Канади, Німеччини та КНР.

Під час засідання було розглянуто питання функціонування на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції сторінки «Міжнародні спонсори війни».

Зокрема, як повідомляє Кабмін, заслухали інформацію МЗС про численні звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів з приводу відсутності нормативної бази для існування списку «Міжнародних спонсорів війни». Та, відповідно, негативний вплив цього списку на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії.

Крім того, Міністерством юстиції наголошено на неприйнятності поширення від імені держави такої інформації без врегулювання питань на законодавчому рівні.

Представниками РНБО серед іншого зазначено, що необхідності в додаткових інституціях щодо реалізації державної санкційної політики немає, оскільки вся вичерпна інформація з цього питання включена до Державного реєстру санкцій.

В свою чергу у НАЗК погодились, що дійсно існує питання подальшого функціонування списку.

Після обговорення присутні погодилися з низкою пропозицій МЗС, Мін’юсту, Мінекономіки, РНБО, НАЗК.

Зокрема, щодо необхідності передачі інформації, яка міститься на вищезгаданому сайті, до Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики для опрацювання, в тому числі, визначення підстав для застосування санкцій до зазначених на даному ресурсі суб’єктів та підготовки відповідних пропозицій для розгляду на засіданні РНБО.

А також щодо переадресації НАЗК користувачів зі сторінки «Міжнародні спонсори війни» на веб-сайт РНБО «Державний реєстр санкцій».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», діяльність колишнього голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова із внесення певних компаній, які працюють у ЄС, до Переліку міжнародних спонсорів війни, призвела до блокування 11-го пакету санкцій проти ЄС і мало не призвела до блокування допомоги Україні. Про це розповів екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, який 9 лютого проходив співбесіду на посаду голови НАЗК. Зокрема тоді до України спеціально для цього приїхав спеціально уповноважений ЄС з питань санкційної політики. «Це була дуже непроста ситуація, в якій були задіяні МЗС, посол України при ЄС», - зазначив він.

Автор: Наталя Мамченко

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