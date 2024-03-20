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НАПК прекратит администрировать Реестр компаний-спонсоров войны

16:52, 20 марта 2024
Кабмин решил, что НАПК будет переадресовывать пользователей со страницы «Международные спонсоры войны» на веб-сайт СНБО.
НАПК прекратит администрировать Реестр компаний-спонсоров войны
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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) больше не будет заниматься вопросом ведения Реестра компаний-«спонсоров войны». Соответствующее решение было принято на расширенном заседании Кабинета Министров с участием секретаря СНБО Алексея Данилова и председателя НАПК Виктора Павлущика, посвященном санкционной политике.

Отметим, что сейчас на сайте НАПК в соответствующем разделе к таким спонсорам относят 14 компаний из КНР, 9 – из США, 4 – из Франции, 4 – Германии, 3 – Швейцарии и т. д.

В заседании приняли участие послы Италии, Японии, Австрии, Франции, Венгрии, Турции, временно поверенные по делам посольств США, Бельгии, Финляндии, Греции и представительства ЕС в Украине. Также были представители посольств Великобритании, Канады, Германии и КНР.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы функционирования на веб-сайте Национального агентства по предотвращению коррупции страницы «Международные спонсоры войны».

В частности, как сообщает Кабмин, заслушали информацию МИД о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка «Международных спонсоров войны». И соответственно негативного влияния этого списка на принятие важных решений для противодействия российской агрессии.

Кроме того, Министерством юстиции отмечено неприемлемость распространения от имени государства такой информации без урегулирования вопросов на законодательном уровне.

Представителями СНБО среди прочего отмечено, что необходимости в дополнительных институциях по реализации государственной санкционной политики нет, поскольку вся исчерпывающая информация по этому вопросу включена в Государственный реестр санкций.

В свою очередь, в НАПК согласились, что действительно существует вопрос дальнейшего функционирования списка.

После обсуждения собравшиеся согласились с рядом предложений МИД, Минюста, Минэкономики, СНБО, НАПК.

В частности, относительно необходимости передачи информации, содержащейся на вышеупомянутом сайте, в Межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики для обработки, в том числе, определение оснований для применения санкций к указанным на данном ресурсе субъектам и подготовке соответствующих предложений для рассмотрения на заседании СНБО.

А также о переадресации НАПК пользователей со страницы «Международные спонсоры войны» на веб-сайт СНБО «Государственный реестр санкций».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», деятельность бывшего главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александра Новикова по внесению определенных компаний, работающих в ЕС, в Перечень международных спонсоров войны, привела к блокированию 11-го пакета санкций против ЕС и едва не привела к блокированию помощи Украине. Об этом рассказал экс-замглавы НАПК Андрей Вишневский, который 9 февраля проходил собеседование на должность главы НАПК.

В частности, тогда в Украину специально для этого приехал специально уполномоченный ЕС по вопросам санкционной политики. «Это была очень непростая ситуация, в которой были задействованы МИД, посол Украины при ЕС», - отметил он.

Автор: Наталья Мамченко

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