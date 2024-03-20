Еврокомиссия утвердила предложение использовать доходы от активов рф для поддержки Украины

В предложении Еврокомиссии сказано, что 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе, следует использовать на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира.

Европейская комиссия утвердила предложения по использованию доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом сообщил заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис на брифинге в Брюсселе.

В предложении Еврокомиссии говорится, что 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе, следует использовать на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира. Остальные 10% передать в бюджет ЕС и использовать их для повышения мощности украинской оборонной промышленности.

ЕС сможет получать таким образом около 3 млрд евро в год и финансировать за счет этих средств поставки оружия в Украину, а также поддерживать его оборонную промышленность.

Накопленные доходы за предыдущие два года будут не менее пяти лет сохраняться на случай непредвиденных расходов, которые могут возникнуть в результате российских судов или дестабилизации евровалюты, учитывая заморозку российских активов.

Это предложение от Европейской комиссии должны также утвердить все страны-члены ЕС, прежде чем оно начнет действовать.

Ранее мы писали, что ЕС рассматривает выделение Украине первого транша из замороженных российских активов.

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