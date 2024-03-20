Єврокомісія затвердила пропозицію використати доходи від активів рф для підтримки України

Європейська комісія затвердила пропозиції щодо використання доходів від російських заморожених активів для підтримки України. Про це повідомив заступник голови ЄК Валдіс Домбровскіс на брифінгу у Брюсселі.
У пропозиції Єврокомісії йдеться, що 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, слід використати на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру. Решту 10% передати до бюджету ЄС і використати їх для підвищення потужності української оборонної промисловості.
ЄС зможе отримувати таким чином близько 3 млрд. євро на рік і фінансувати за рахунок цих коштів постачання зброї в Україну, а також підтримувати її оборонну промисловість.
Накопичені прибутки за попередні два роки будуть щонайменше пʼять років зберігатися на випадок непередбачених витрат, які можуть виникнути внаслідок російських судів чи дестабілізації євровалюти з огляду на замороження російських активів.
Цю пропозицію від Європейської комісії мають також затвердити всі країни-члени ЄС, перш ніж вона почне діяти.
Раніше ми писали, що ЄС розглядає виділення Україні першого траншу із заморожених російських активів.
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