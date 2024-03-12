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  1. У світі

ЄС розглядає виділення Україні першого траншу із заморожених російських активів

14:30, 12 березня 2024
Україні від ЄС може надійти від 2 до 3 млрд євро від заморожених російських активів вже в липні 2024 року.
ЄС розглядає виділення Україні першого траншу із заморожених російських активів
Джерело фото: ukrinform
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Європейський Союз розглядає можливість виділення Україні суми від 2 до 3 мільярдів євро з прибутків, отриманих депозитарієм Euroclear від заморожених російських активів. За планом Єврокомісії, перший транш коштів може надійти вже влітку цього року, при умові затвердження державами-членами ЄС, повідомляє Financial Times.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала використовувати ці кошти для військової підтримки, а не для післявоєнної відбудови, що стало об'єктом дискусій в деяких столицях. Очікується, що пропозиція буде запропонована до саміту лідерів ЄС наступного тижня.

За даними, отриманими від джерел у ЄС, Україна може отримати від 2 до 3 мільярдів євро у цьому році, залежно від відсоткових ставок. При цьому загальний прибуток від Euroclear може скласти 20 мільярдів євро до 2027 року.

Більшість російських суверенних активів, на суму 190 мільярдів євро, були іммобілізовані в Euroclear з моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Сподівається, що ці кошти можуть бути використані на військові потреби або для інвестування в українську оборонну промисловість.

Проєкт внутрішньої пропозиції Єврокомісії передбачає привласнення 97% чистого прибутку від заморожених російських активів Euroclear та перерахування його до бюджету ЄС. Остаточне схвалення цієї пропозиції вимагає підтримки Єврокомісії та країн-членів ЄС.

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