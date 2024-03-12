ЕС рассматривает выделение Украине первого транша из замороженных российских активов

Украине от ЕС может поступить от 2 до 3 млрд евро от замороженных российских активов уже в июле 2024 года.

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Европейский Союз рассматривает возможность выделения Украине суммы от 2 до 3 миллиардов евро из доходов, полученных депозитарием Euroclear от замороженных российских активов. По плану Еврокомиссии, первый транш средств может поступить уже летом этого года, при условии утверждения государствами-членами ЕС, сообщает Financial Times.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала использовать эти средства для военной поддержки, а не для послевоенного восстановления, что стало объектом дискуссий в некоторых столицах. Ожидается, что предложение будет предложено к саммиту лидеров ЕС на следующей неделе.

По данным, полученным от источников в ЕС, Украина может получить от 2 до 3 миллиардов евро в этом году, в зависимости от процентных ставок. При этом общая прибыль от Euroclear может составить 20 миллиардов евро до 2027 года.

Большинство российских суверенных активов, на сумму 190 миллиардов евро, были иммобилизованы в Euroclear с момента вторжения России в Украину в 2022 году. Надеется, что эти средства могут быть использованы на военные нужды или для инвестирования в украинскую оборонную промышленность.

Проект внутреннего предложения Еврокомиссии предусматривает присвоение 97% чистой прибыли от замороженных российских активов Euroclear и перечисление ее в бюджет ЕС. Окончательное одобрение этого предложения требует поддержки Еврокомиссии и стран-членов ЕС.

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