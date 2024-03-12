Законопроект о лоббизме, который народные депутаты недавно приняли окончательно, был последним требованием к парламенту, чтобы начать формировать переговорную рамку о вступлении в ЕС.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о добропорядочном лоббировании №10337. Об этом говорится в карточке проекта закона на официальном вебпортале парламента Украины.

Закон вступает в силу только через два месяца после начала функционирования Реестра прозрачности от НАПК, но не позднее 1 января 2025 года.

Как ранее отметил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, законопроект о лоббизме, который народные депутаты недавно приняли окончательно, был последним требованием к парламенту, чтобы начать формировать переговорную рамку о вступлении в ЕС.

Напомним, Верховная Рада 23 февраля приняла в целом как закон законопроект Кабмина о добросовестном лоббировании №10337. Кабмин предлагал определить, что деятельность общественных активистов не является лоббизмом. Субъекты адвокации, в том числе общественные активисты, не попадут в Реестр прозрачности, куда будут вноситься данные о субъектах лоббирования.

Действие закона не будет распространяться на представительство внешнеполитических интересов дипломатическими учреждениями, деятельность медиа, а также политические партии.

Также действие закона не распространяется на деятельность, связанную с привлечением, использованием, мониторингом, предоставлением и использованием международной технической помощи, реализации проектов и программ международной технической помощи.

Дополнительно указано, что не будет считаться лоббированием адвокация, а также деятельность, которая ограничивается реализацией права на мирные собрания, участием в публичных консультациях и т.д.

«Верховная Рада рассмотрела законопроект 10337, в который было подано более 1300 предложений и поправок от народных депутатов, и приняла его в целом как Закон.

В законопроекте ко 2 чтению пересмотрена суть лоббирования. Определяющим для того, будет ли влияние лица на принятие нормативно-правового акта считаться лоббированием, станет наличие у него коммерческого интереса

Ограничено политическое финансирование лоббирования. Политические партии, медиа, религиозные организации, кандидаты на выборы не могут быть лоббистами или продвигать свои интересы через лоббистов.

Техническое ведение Реестра прозрачности, в котором должны регистрироваться все субъекты лоббирования, и государственный надзор за соблюдением требований законодательства в сфере лоббирования, оставлен за НАПК, но общие правила регулирования будет устанавливать Кабинет Министров Украины. Упрощена отчетность для субъектов лоббирования. В своих полугодовых отчетах не должны будут указывать точные финансовые показатели, но в то же время будут отчитываться о своих встречах с топ-чиновниками», - пояснил глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.