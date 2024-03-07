Руслан Стефанчук заявил, что парламентарии будут вовлечены во все сферы формирования переговорной рамки

По его словам, украинский парламент досрочно выполнил все обязательства, которые перед ним ставились.

Источник фото: vin.gov.ua

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада быстро и эффективно выполнила всю законодательную работу, которая была необходима для начала переговоров о членстве Украины в ЕС и НАТО.

«Украинский парламент досрочно выполнил все обязательства, которые перед нами ставились. Это было и при обретении статуса кандидата на членство в ЕС, и при открытии переговоров, и при формировании переговорной рамки», – отметил он.

Стефанчук отметил, что законопроект о лоббизме, который народные депутаты недавно приняли окончательно, был последним требованием к парламенту, чтобы начать формировать переговорную рамку о вступлении в ЕС.

«Исторически важно, что впервые за всю историю похода всех стран в ЕС именно парламентарии будут вовлечены во все сферы формирования переговорной рамки. Мы будем участвовать на уровне с другими коллегами, которые формируют этот перечень, и будем также отстаивать свою субъектность на уровне Европейского Союза», – подчеркнул Стефанчук.

Также, по словам спикера, парламент сделал все для того, чтобы приблизить Украину к НАТО в этом году.

«Ожидаем саммит в Вашингтоне, который будет посвящен 75-й годовщине создания Альянса. Надеюсь, что усилия украинского парламента – реформирование украинской армии к стандартам НАТО, ратификация необходимых международных соглашений – также будут оценены нашими партнерами и Украина получит достойный ответ во время этого саммита», – подытожил он.

Напомним, Верховная Рада 23 февраля приняла в целом как закон законопроект Кабмина о добросовестном лоббировании №10337.

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