Руслан Стефанчук заявив, що парламентарі вперше будуть долучені до всіх сфер формування переговорної рамки

За його словами, український парламент достроково виконав всі зобов’язання, які перед ним ставилися.

Джерело фото: vin.gov.ua

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада швидко та ефективно виконала всю законодавчу роботу, яка була необхідна для початку переговорів про членство України в ЄС та НАТО.

«Український парламент достроково виконав всі зобов’язання, які перед нами ставилися. Це було і при здобутті статусу кандидата на членство в ЄС, і при відкритті перемовин, і при формуванні переговорної рамки», – зазначив він.

Стефанчук зауважив, що законопроєкт про лобізм, який народні депутати нещодавно ухвалили остаточно, був останньою вимогою до парламенту, щоб почати формувати переговорну рамку про вступ до ЄС.

«Історично важливо, що вперше за всю історію походу всіх країн до ЄС саме парламентарі будуть долучені до всіх сфер формування переговорної рамки. Ми будемо брати участь на рівні з іншими колегами, які формують цей перелік, і будемо також відстоювати свою суб’єктність на рівні Європейського Союзу», – наголосив Стефанчук.

Також, за словами спікера, парламент зробив все для того, щоб наблизити Україну до НАТО в цьому році.

«Очікуємо саміт у Вашингтоні, який буде присвячений 75-й річниці створення Альянсу. Сподіваюся, що зусилля українського парламенту – реформування українського війська до стандартів НАТО, ратифікація необхідних міжнародних угод, – також будуть оцінені нашими партнерами і Україна отримає гідну відповідь під час цього саміту», – підсумував він.

Нагадаємо, Верховна Рада 23 лютого прийняла в цілому як закон законопроект Кабміну про доброчесне лобіювання №10337.

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