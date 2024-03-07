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Если обличитель имел судимости и сотрудничали с органами расследования в других уголовных производствах, это еще не свидетельствует о наличии провокации – Верховный Суд

Наличие у лица судимостей, а также его сотрудничество с органами расследования в других уголовных производствах сами по себе не свидетельствуют о наличии провокации – Верховный Суд.

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Если обличитель имел судимости и сотрудничали с органами расследования в других уголовных производствах, это еще не свидетельствует о наличии провокации – Верховный Суд

14:25, 7 марта 2024
Наличие у лица судимостей, а также его сотрудничество с органами расследования в других уголовных производствах сами по себе не свидетельствуют о наличии провокации – Верховный Суд.
Если обличитель имел судимости и сотрудничали с органами расследования в других уголовных производствах, это еще не свидетельствует о наличии провокации – Верховный Суд
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Наличие у лица судимостей, а также сотрудничество с органами расследования в других уголовных производствах, сами по себе не свидетельствуют о наличии провокации.

НСРД, в том числе контроль за совершением преступления, могут проводиться и штатными работниками правоохранительного органа, поэтому многократное участие в таких операциях не может свидетельствовать о наличии провокации. На это указала коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда в постановлении от 30 января 2024 года по делу №725/1375/1.

Ни одно из обстоятельств само по себе не может быть определяющим для вывода о наличии или отсутствии провокации, ведь лишь оценив все фактические и юридические аспекты происшествия в совокупности суды могут сделать вывод о том, было ли поведение агентов побуждающим лицо к действиям, которые то не совершила бы без их вмешательства, и если НСРД начались после получения правоохранительными органами информации, которая давала основания считать, что готовится преступление, то факт того, что свидетель не обращался с заявлением в правоохранительные органы о совершении уголовного правонарушения, а был привлечен к проведению НСРД , не имеет решающего значения для вывода о наличии или отсутствии провокации

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал невиновным и оправдал лицо по ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 263 УК в связи с отсутствием в его действиях состава инкриминируемых преступлений. Апелляционный суд оставил без изменения этот приговор.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что суды пришли к необоснованному выводу о совершении провокативных действий в отношении обвиняемого.

Позиция КУС ВС

Верховный Суд отменил определение суда апелляционной инстанции и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. КУС указал, что считает выводы судов предыдущих инстанций о провокации преступления необоснованными ввиду следующего.

Подстрекательство со стороны правоохранительных органов имеет место тогда, когда соответствующие работники этих органов или лица, действующие по их указаниям, не ограничиваются пассивным расследованием, а с целью установления преступления, то есть получения доказательств и возбуждения уголовного дела, влияют на субъекта, склоняя его до совершения преступления, которое в противном случае не было бы совершено.

Суд первой инстанции пришел к выводу о провокации преступления на основании того, что оперативное подразделение, без наличия какой-либо информации, изложенной в своих рапортах, с момента регистрации уголовного производства приступило к провокативным действиям, привлекая к их проведению свидетеля как субъекта проведения НСРД, с целью побудить подозреваемого и других работников ГУ НП совершить явно незаконные действия.

Кроме этого, отметив, что сам факт неподачи заявления свидетелем в орган, правомочный на его принятие, подтверждает факт провокации.

Как следует из материалов дела, НСРД начались после получения правоохранительными органами информации, которая давала основания считать, что готовится преступление. Сам по себе тот факт, что свидетель не обращался с заявлением в правоохранительные органы о совершении уголовного правонарушения, а был привлечен к проведению НСРД, не имеет решающего значения для вывода о наличии или отсутствии провокации.

Наличие у него судимостей, а также его сотрудничество с органами расследования в других уголовных производствах также сами по себе не свидетельствуют о наличии провокации. НСРД, в том числе контроль за совершением преступления, могут проводиться и штатными работниками правоохранительного органа, поэтому многократное участие в таких операциях не может свидетельствовать о наличии провокации.

КУС отмечает, что суды предыдущих инстанций не предоставили детальное обоснование, со ссылкой на доказательства, своему выводу о наличии признаков провокации в поведении субъекта проведения НСРД, в частности, наличие решающего влияния с его стороны на совершение обвиняемым инкриминированного преступления. Суды не привели аргументы, почему диалоги, демонстрирующие деловой подход со стороны обвиняемого к получению неправомерной выгоды, свидетельствуют о подстрекательстве со стороны субъекта проведения НСРД и о том, что он своим поведением спровоцировал обвиняемого.

Автор: Наталья Мамченко

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