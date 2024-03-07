$3500 за признание непригодным к военной службе: в Киеве служительница ВВК «погорела» на взятке

В Киеве правоохранители разоблачили члена военно-врачебной комиссии, который требовал 3500 долларов за признание мужчины непригодным к военной службе.
По данным полиции Киева, служащая, которая работала в составе военно-врачебной комиссии, обещала подготовить документы для избежания мобилизации за плату. Женщине сообщено о подозрении, ей грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Полицейские обнаружили, что 57-летняя местная жительница, которая работала врачом-дерматовенерологом, за 3,5 тысячи долларов обещала решить вопрос о признании мужчины непригодным к военной службе.
Злоумышленницу задержали при передаче ей 3000 долларов США, после того как она получила 500 долларов в качестве задатка. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, а также подготовка ходатайства об отстранении подозреваемой от должности.
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