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$3500 за признание непригодным к военной службе: в Киеве служительница ВВК «погорела» на взятке

19:54, 7 марта 2024
Женщине, которая за 3500 долларов обещала подготовить документы для избежания мобилизации, грозит до 10 лет тюрьмы.
$3500 за признание непригодным к военной службе: в Киеве служительница ВВК «погорела» на взятке
Источник фото: Полиция Киева
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В Киеве правоохранители разоблачили члена военно-врачебной комиссии, который требовал 3500 долларов за признание мужчины непригодным к военной службе.

По данным полиции Киева, служащая, которая работала в составе военно-врачебной комиссии, обещала подготовить документы для избежания мобилизации за плату. Женщине сообщено о подозрении, ей грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полицейские обнаружили, что 57-летняя местная жительница, которая работала врачом-дерматовенерологом, за 3,5 тысячи долларов обещала решить вопрос о признании мужчины непригодным к военной службе.

Злоумышленницу задержали при передаче ей 3000 долларов США, после того как она получила 500 долларов в качестве задатка. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, а также подготовка ходатайства об отстранении подозреваемой от должности.

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