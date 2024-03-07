Урсулу фон дер Ляйен официально выдвинули кандидатом на пост президента Еврокомиссии

Новый глава ЕК будет утвержден после общеблоковых парламентских выборов в июне.

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Урсулу фон дер Ляйен выдвинули кандидатом на второй 5-летний срок президента Еврокомиссии, сообщает Reuters.

Ее кандидатуру в качестве своего кандидата поддержала Европейская народная партия - ведущая политическая группа ЕС.

Новый глава ЕК будет утвержден после общеблоковых парламентских выборов в июне.

Выступая на партийном собрании фон дер Ляйен назвала войну в Украине, секторе Газа и подъем Китая в качестве ключевых проблем, стоящих перед ЕС.

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