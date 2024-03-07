Урсулу фон дер Ляєн офіційно висунули кандидатом на посаду президента Єврокомісії

Нового голову ЄК буде затверджено після загальноблокових парламентських виборів у червні.

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Урсулу фон дер Ляйєн висунули кандидатом на другий 5-річний термін президента Єврокомісії, повідомляє Reuters.

Її кандидатуру як свого кандидата підтримала Європейська народна партія - провідна політична група ЄС.

Нового голову ЄК буде затверджено після загальноблокових парламентських виборів у червні.

Виступаючи на партійних зборах фон дер Ляйєн назвала війну в Україні, секторі Газа та підйом Китаю як ключові проблеми, які стоять перед ЄС.

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