$3500 за визнання непридатним до військової служби: у Києві службовиця ВЛК «погоріла» на хабарі

Жінці, яка за 3500 доларів обіцяла підготувати документи для уникнення мобілізації, загрожує до 10 років в’язниці.

Джерело фото: Поліція Києва

У Києві правоохоронці викрили члена військово-лікарської комісії, який вимагав 3500 доларів за визнання чоловіка непридатним до військової служби.

За даними поліції Києва, службовиця, яка працювала у складі військово-лікарської комісії, обіцяла підготувати документи для уникнення мобілізації за плату. Жінці повідомлено про підозру, їй загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліцейські виявили, що 57-річна місцева мешканка, яка працювала лікарем-дерматовенерологом, за 3,5 тисячі доларів обіцяла вирішити питання про визнання чоловіка непридатним до військової служби.

Зловмисницю затримали при передачі їй 3000 доларів США, після того як вона отримала 500 доларів як завдаток. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу, а також підготовка клопотання про відсторонення підозрюваної від посади.

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