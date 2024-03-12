В Минюсте объяснили, как взыскателю выяснить место жительства должника за границей для получения алиментов

Если должник проживает на территории иностранного государства, взыскатель на основании международного договора вправе поднять вопрос о признании и предоставлении компетентным органом этого государства разрешения на его исполнение, а при отсутствии международного договора – на принципах взаимности.

Министерство юстиции Украины объясняет, как взыскателю выяснить место жительства должника за границей для получения алиментов.

Отмечается, что согласно статье 51 Конституции Украины, родители обязаны содержать детей до их совершеннолетия. Аналогичная норма закреплена в статье 180 Семейного кодекса.

В случае проживания должника за границей, вопрос об алиментных обязанностях регулируется международными договорами Украины и Законом Украины «О международном частном праве».

Если должник проживает на территории иностранного государства, взыскатель на основании международного договора вправе поднять вопрос о признании и предоставлении компетентным органом этого государства разрешения на его исполнение, а при отсутствии международного договора – на принципах взаимности. В ходатайстве взыскателем обязательно указывается адрес, по которому должник проживает или находится на территории иностранного государства.

Есть случаи, когда взыскатель владеет информацией, что должник проживает на территории иностранного государства, но точный адрес его проживания неизвестен.

При отсутствии такой информации взыскатель лишен возможности обращения с ходатайством о предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения суда Украины на территории иностранного государства.

Получить от компетентных органов иностранного государства информацию по адресу проживания должника возможно только в процессе рассмотрения судебного дела на основании поручения, составленного судом согласно требованиям международного договора, а в случае его отсутствия – согласно требованиям частей второй – четвертой статьи 499 Гражданского процессуального кодекса Украины.

В то же время, положения Конвенции о международном взыскании алиментов на детей и других видов семейного содержания 2007 года, которая для Украины вступила в силу 1 ноября 2013 года, дают возможность получить такую информацию без судебного поручения.

Эта Конвенция применяется в отношениях с 49 государствами-участниками и ею предусмотрено, что центральные органы наделены функциями по оказанию содействия в установлении местонахождения должника или кредитора.

Согласно Пояснительной записке к Конвенции о международном взыскании алиментов на детей и других видов семейного содержания помощь в установленные местонахождение должника или кредитора может быть предоставлена после получения заявления, указанного в статье 10 Конвенции, когда известно или предполагается, что должник или кредитор находится в запрашиваемом государстве, или до отправки заявления, когда необходимо установить, находится ли должник или кредитор в запрашиваемом государстве.

Следовательно, заинтересованное лицо, которому не известно место жительства должника за границей, имеет право на основании Конвенции обратиться к компетентному органу запрашиваемого договорного государства Конвенции с заявлением об установлении места жительства должника.

При обращении с просьбой об установлении местоположения должника заинтересованное лицо в своем заявлении, адресованном компетентному органу запрашиваемого государства и составленному языком запрашиваемого государства, указывает фамилию, имя и отчество должника, его анкетные данные и любую имеющуюся информацию, которая будет способствовать поиску местонахождения должника (идентификационный номер, номер телефона, адрес и номер телефона работодателя и т.п.).

Заявление направляется в Министерство юстиции Украины непосредственно или через его территориальные органы – межрегиональные управления. Министерство юстиции Украины направляет это заявление в центральный орган соответствующего договорного государства Конвенции для дальнейшего рассмотрения.

В дальнейшем информация, полученная Министерством юстиции Украины от центрального органа договорного государства Конвенции по результатам рассмотрения заявления, сообщается заинтересованному лицу.

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