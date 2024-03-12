Депутаты разработали законопроект о «клубе белого бизнеса»: кого обойдет налоговый контроль в виде проверок

За какими предпринимателями депутаты предлагают не осуществлять налоговый контроль в виде проверок.

Источник фото: Даниил Гетманцев

Народные избранники разработали законопроект о «клубе белого бизнеса». Как рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, суть его в том, что если предприниматель отвечает простым и прозрачным критериям относительно уровня уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровень заработной платы, налоговый контроль в виде проверок за ним не производится. Это вне других преимуществ, перечень просматривается ежеквартально.

«Это как раз о новом общественном договоре государства и бизнеса», – объяснил Гетманцев.

Проектом закона предлагается:

1) расширение содержания понятия «налоговый риск» и введение термина «комплаенс (управление налоговыми рисками)»;

2) введение Перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения;

3) в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства (далее – Перечень) ежеквартально будут включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, которые будут отвечать ряду требований и критериев (в частности, требования к уплате налогов, требования к уровню начисления заработной платы и т.п. );

4) ведение Перечня будет обеспечивать Государственная налоговая служба Украины, а информацию о включении плательщик будет получать через электронный кабинет;

5) налогоплательщики, включенные в Перечень, будут получать следующие преимущества:

а) мораторий на документальные проверки;

б) сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения – 5 календарных дней;

в) индивидуальные налоговые консультации в течение 5 календарных дней;

г) за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать, в частности, с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции;

ґ) налогоплательщик по своему запросу в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.

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